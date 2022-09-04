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اليوم.. الصداقة وشباب خان يونس في نهائي بطولة النخبة

04 سبتمبر 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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مباراة سابقة للصداقة وشباب خان يونس
غزة/ مؤمن الكحلوت:

يلتقي فريقا الصداقة وشباب خان يونس اليوم، في نهائي بطولة النخبة التنشيطية، بنسختها الثانية والتي تحمل اسم "الشهداء"، وذلك عند الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب فلسطين بمدينة غزة، بتنظيم ورعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإشراف اتحاد كرة القدم.

وتأهل الشباب متصدرا لمجموعته الأولى من فوز وتعادل، بينما صعد الصداقة متصدراً للمجموعة الثانية، بعدما حقق العلامة الكاملة بثلاثة إنتصارات.

ويطمح الصداقة للحفاظ على لقب البطولة، والتي توج بطلا لنسختها الأولى الموسم الماضي، بينما يتطلع فريق النشامى هو الآخر للفوز، وتحقيق اللقب الشرفي الثاني العام الحالي، بعدما حصد بطولة الشهيد أحمد ياسين مطلع العام الحالي.

ويمتلك الصداقة مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما يعتمد النشامى على لاعبيه الشباب الذين ظهروا بشكل لافت الموسم الحالي، وخلال المباراتين السابقتين، مع بعض لاعبي الخبرة.

وسيحصل الفريق الفائز على كأس المركز الأول، ومكافأة مالية بقيمة 2000 دولار، علما أن كل فريق مشارك حصل على مبلغ 500 دولار.

#شباب خان يونس #نادي الصداقة #بطولة النخبة

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