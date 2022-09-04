بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر قطاع غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والإنارة تجاه مراكب الصيادين في البحر وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي النصيرات ودير البلح وسط القطاع، ورفح جنوباً وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين