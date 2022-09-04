يستعمله آلاف ويحبونه.. تطبيق قد يسحب البساط عن إنستغرام

تمتّع موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بشعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم، إلا أن هناك من يستعد لسحب البساط من تحته على ما يبدو.

فتطبيق "BeReal"، أضحى أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، حاصداً آلاف المشتركين، وسط سعيه لمواكبة الحفلات الصاخبة، والتي تنال إعجاب الكثيرين.

لا لـ"المعلّب"

كما يتميّز التطبيق الجديد عن"انستغرام"، بفكرة محاربته لنشر "المعلب"، أو سابق التجهيز، في إشارة منه إلى "الفلترات" التي أصبح إنستغرام شهيراً بها إلى حد كبير.

كذلك فإن خاصية إشعار واحد في اليوم لجميع المستخدمين خلال الوقت نفسه، لتكون أمامهم دقيقتان فقط لالتقاط صورة واحدة تظهر ما تراه كاميرات هواتفهم، لنشرها فوراً ومشاركتها مع أصدقائهم، ميزة أخرى تجعل إدمان مراقبة الهاتف أمر لا بدّ منه.

ويمنع التطبيق آليا نشر الصور الملتقطة سابقا، أو التي أجري عليها تعديلات، وهو ما يتيح للأصدقاء معرفة الحقائق مجردة كما هي في وقت واحد، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا تيليغراف".

أما الأمر الأهم الذي يتضمنه التطبيق ويخدم هدفه الرئيسي، فهو أن المستخدم لا يمكنه فقط مجرد الإعجاب بصورة عن طريق وقع علامة "لايك"، بل لا بد له من التقاط صورة تعبر عن رد فعله أو انطباعه على تلك الصورة.

من 10 آلاف إلى 400 آلاف خلال أشهر

يشار إلى أن تطبيق "بي ريال" كان بدأ مع رجل الأعمال الفرنسي أليكسيس باريات، عام 2020، وبعد أن كان مستخدموه لا يتخطى عددهم 10 آلاف قبل يوليو/ تموز من العام نفسه، زادوا بعد هذا التاريخ إلى 400 ألف مستخدم، وهو ما جعل صاحبه يحصد استثمارات بما يقارب الـ 30 مليون دولار.

وحاليا يحتل التطبيق المركز الـ13 في فرنسا بين تطبيقات التواصل الاجتماعي على غوغل بلاي.

يذكر أن الشركة المالكة للتطبيق تسعى للحصول على 85 مليون دولار حتى تقدر قيمتها بمبلغ 600 مليون دولار.

كما من المرجح أن يقودها صندوق ميلنر، حسبما أفاد موقع بيزنس إنسايدر.

المصدر / وكالات