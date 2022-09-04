فوزان لخدمات جباليا وجمعية الشبان بدوري كرة السلة

غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق فريقا خدمات جباليا وجمعية الشبان المسيحية، الفوز على أهلي بيت حانون وخدمات دير البلح تواليا، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء السبت، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

خدمات جباليا (66) _ (49) أهلي بيت حانون

انطلاقة قوية لبيت حانون مع بداية المباراة، وكان الافضل هجوما ودفاعا، واستغل تسرع لاعبي جباليا في إنهاء الهجمة، فتمكنوا من التقدم 10_2، بفضل تألق نضال حمد بتسجيله 7نقاط، و4 نقاط لزميله خالد ابو عودة، ثم بدأ لاعبو جباليا في استعادة بعض تركيزهم، فسجل هاني حسونة 3 نقاط ونقطتين لكل من كمال طافش وعاطف حسونة، وثلاثية لمحمد عزام، لينتهي الربع 13_10 لبيت حانون.

وفي الربع الثاني دخل لاعبو خدمات جباليا بمعنويات مختلفة، وتمكنوا من إرهاق سلة بيت حانون بعدة نقاط متتالية، فتالق هاني حسونة بتسجيله 9 نقاط، و9 نقاط أخرى للتاشئ المتألق عبد الله طافش، بينما لم يتمكن لاعبو بيت حانون من تسجيل أكثر من 6 نقاط عن طريق خالد أبو عودة 4 نقاط، ونقطتين لمعاذ حمدان، لينتهي الربع 20_4 لجباليا، وبنتيجة إجمالية 30_19 لجباليا أيضا.

وفي الربع الثالث استعاد لاعبو بيت حانون تركيزهم، وسجلوا بالهجمات المرتدة عن طريق عماد زويدي 7 نقاط، و4 نقاط لمعاذ حمدان، بينما كان هاني حسونة افضل مسجل لجباليا بتسجيله 4 نقاط منها ثلاثية، لينتهي الربع 19_12 لبيت حانون، لكن خدمات جباليا بقي متفوقا بنتيجة 42_38.

وفي الربع الرابع استشعر لاعبو جباليا أن بيت حانون اقترب من معادلة النتيجة، فكثفوا من ضغطهم على حامل الكرة، وتمكنوا من قطع العديد من الكرات، فسجل عاطف حسونة 7 نقاط، وعبد الله طافش 6 نقاط، وهاني حسونة 4 نقاط منها ثلاثية، بينما حاول لاعبو بيت حانون تقليص الفارق بتسجيل أنس المصري 4 نقاط، وثلاثية لمعاذ حمدان، ونقطتين لكل من معاذ حمد وغسان حمد، لينتهي الربع 24_11 لجباليا، بنتيجة إجمالية 66_49 لجباليا أيضا.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، محمد العالول، مؤمن، موسى غنام، مسجل محمد الصلاحات ميقاتي مباراة مؤمن الجربة، ميقاتي 24 ثانية أحمد شحادة، مراقب حكام دولي حسين حمدان، لجنة مسابقات حسن الحشاش.

خدمات دير البلح (79) _ (87) جمعية الشبان المسيحية

بدأ خدمات الدير بدفاع قوي، وتمكن من قطع العديد من الكرات في الربع الأول والتسجيل بالهجمات المرتدة حتى وصل الفارق إلى 10 نقاط لصالحه بنتيجة 12_2، فسجل عمر المسلمي 9 نقاط، ووسيم عقلان 6 نقاط، بينما لم يتمكن الجمعية من تسجيل أكثر من 8 نقاط عن طريق رمزي سابا 4 نقاط، ونقطتين لكل من سراج عزام وبلال الصعيدي، لينتهي الربع 23_8 لدير البلح.

وفي الربع الثاني ظهر الجمعية بشكل مختلف دفاعا وهجوما، وتمكن من خطف العديد من الكرات واستغلال تسرع لاعبي الدير في إنهاء الهجمة وقلب النتيجة لصالحه، فسجل بلال الصعيدي 8 نقاط، ورمزي سابا 6 نقاط، بينما كان عمر المسلمي أفضل مسجل للدير في هذا الربع لتسجيله 5 نقاط، لينتهي الربع 29_10 للجمعية، وبنتيجة إجمالية 37_33 لصالح الجمعية أيضا.

وفي الربع الثالث واصل الجمعية تفوقه في الأداء والنتيجة، وغاب الإنسجام عن لاعبي الدير بفقدان العديد من الكرات السهلة، فسجل للجمعية رمزي سابا 8 نقاط، و6 نقاط لأحمد القتيل، وثلاثية لسراج عزام، بينما سجل للدير معتز أبو عبدو ثلاثيتين، و4 نقاط ليوسف الحيلة، لينتهي الربع 21_14 للجمعية، وبنتيجة إجمالية 58_74 للجمعية.

وفي الربع الرابع بدأت الإثارة بتقليص الفارق ل7 نقاط لصالح الجمعية، لكن أحمد القتيل تمكن من تسجيل نقطتين أعادت الطمانينة لصفوف الجمعية، وحاول لاعبو الدير إيقاف اللعي بارتكاب العديد من الأخطاء، لكن لاعبي الجمعية استغلوا الرميات الحرة وحسموا نتيجة المباراة لصالحهم 87_79 بالرغم من خسارة الربع بنتيجة 32_29.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، محمد العالول، مؤمن الجربة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي مباراة أحمد شحادة، ميقاتي 24 ثانية موسى غنام، مراقب حكام دولي حسين حمدان، لجنة مسابقات حسن الحشاش.