فوز أول لهلال القدس والظاهرية ينجو من الخسارة

الخليل/ فلسطين أون لاين :

حقق فريق هلال القدس مساء السبت انتصارًا مهمًا على حساب شباب السموع بهدفين لواحد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كاس "أبو عمار" لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة.

وحصد هلال القدس أول انتصار له، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام مركز بلاطة، بينما تلقى السموع خسارته الثانية تواليًا، بعد أن تعرض للهزيمة في المباراة الأولى على يد شباب الظاهرية.

وجاءت المباراة قوية، خاصة من جانب هلال القدس، بعد الخسارة المفاجئة في المباراة الأولى أمام بلاطة، حيث هاجم من البداية، وتمكن بفعل تحركات محمد عبيد المزعجة في المحورين الأيمن، والأيسر من المساهمة في الهدفين الأول، والثاني.

وفي الهدف الأول توغل من المحور الأيمن، وأرسل عرضية أخطأها مدافع السموع رضوان أبو كرش، واقتنصها حمادة مراعبة في المرمى.

عاد عبيد وانطلق، لكن هذه المرة من المحور الأيسر، وأرسل كرة زاحفة على حدود منطقة الجزاء للاعب الوسط مروان الترابين الذي سددها قوية في منتصف المرمى.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء السموع كثيرًا، لكنه انتظر حتى الوقت بدل من الضائع لتقليص النتيجة عبر رأسية مدافعه بهاء ربايعة الذي تسلل من بين مدافعي الهلال محمد أبو ميالة، ومحمود ضيف الله، ليسجل هدف فريقه الوحيد.

بدوره، أنقذ البديل عمير الترابين فريقه شباب الظاهرية من الخسارة أمام مركز بلاطة، بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه، لينتهي اللقاء بهدفين لمثليهما.

وحافظ الظاهرية على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلاطة.

وجاءت المباراة مثيرة، حيث افتتح الظاهرية التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عبر مدافع بلاطة السابق أحمد زريقي بضربة رأس.