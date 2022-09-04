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خلال عودته من مباراة

الاحتلال يحتجز فريق مركز بلاطة ويعتقل الإداري

04 سبتمبر 2022 . الساعة 01:32 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام قوات الاحتلال لأحد الأندية الرياضية.jpg
نابلس / فلسطين أون لاين:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إداريا من مركز شباب بلاطة، عقب احتجاز فريق كرة القدم التابع للمركز، عند حاجز "زعترة العسكري" جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر المركز الأسير المحرر ماهر حرب، كما احتجزت اللاعب أمير قطاوي وحققت معه قبل الإفراج عنه.

وقال المركز في منشور له على صفحته الرسمية، إن قوات الاحتلال احتجزت الحافلة التي كان يستقلها اللاعبون والطاقمين الفني والإداري لأكثر من ساعة، خلال عودتهم من استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد أن خاضوا مباراة أمام "شباب الظاهرية" ضمن بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باحتجاز فرق أو لاعبين أو حكام، دون وجود رادع من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".

 

#قوات الاحتلال تعتقل #فريق مركز بلاطة

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