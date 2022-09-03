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تتعلق بتصاريح العمال.. رسالة مهمة من "العمل" بغزة

03 سبتمبر 2022 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين

أصدر وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، إيهاب الغصين نداءً مجتمعياً يتعلق بإصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وكتب الغصين رسالته عبر صفحته في فيسبوك، مؤكداً فيها أن العمل على إصدار التصاريح يتم عبر نظام إلكتروني محوسب بالكامل وفق معايير دقيقة.

وفيما يلي الرسالة التي كتبها الغصين عبر صفحته في فيسبوك ورصدتها "فلسطين أون لاين"

مساء الخيرات

رسالة

بخصوص ملف تصاريح العمل في الداخل

الى كل:

الأحباب

الأصدقاء

الجيران

الأقارب

الزملاء

المسؤولين

نواب التشريعي

الفصائل

الحالات الإنسانية

الفقراء

المحتاجين

كل من يستحق ومن لا يستحق

اعذروني

لا يمكن أن أقوم بتقديم اسم واحد لأي سبب كان مع تفهمي لكل سبب من أسباب حديثكم بخصوص كل اسم وشخص وحالة ... فكل شعبنا حالات إنسانية وكلهم محتاجون

عملنا عبر أنظمة ومعايير ولن أسمح باختراقها لا أنا ولا أي موظف من زملائي في #وزارة_العمل

لا تدخل بشري في الملف وكله عمل على برنامج الكتروني

ومهما كانت صعوبة الحالة التي تتكلم عنها معنا فهناك أمثالها بل ويفوقها الكثير

ولعدم ظلم أحد (( لم ولن أتجاوب )) مع أحد

وسامحوني جدا جدا

ولكني رجل أخشى الله وأبتغي رضاه في خدمة شعبي

وأنتظر اليوم الذي يعافيني الله من هذه الأمانة الثقيلة جدا

والله المستعان

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #فيسبوك #وزارة العمل #رسالة #الداخل المحتل #إيهاب الغصين #تصاريح العمال #إصدار التصاريح

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