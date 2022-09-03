تفاصيل عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وشهدت الضفة والقدس 7 أعمال مقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتي إطلاق نار وعملية إلقاء عبوات ناسفة، استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ففي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في بدو شمال غرب القدس المحتلة، وتخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات أخرى في قرية دير بزيع غربي رام الله، كما اندلعت مواجهات في مستوطنة كرمي تسور و سعير قضاء الخليل، وتخلل المواجهات إلقاء حجارة.



وفي جنين، استهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين بعبوة متفجرة محلية الصنع، وانسحب المقاومون بسلام.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب نقطة عسكرية لقوات الاحتلال مقامة على الأراضي الفلسطينية في جبل جرزيم بنابلس، كما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأطلقوا صوبهم النار.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.



وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرون.



وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين