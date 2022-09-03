مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل المنحة القطرية للزواج

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن عقد مؤتمر صحفي لصندوق دعم الشباب الفلسطيني للإعلان عن تفاصيل المنحة القطرية للزواج.

وأوضح في دعوة للتغطية الإعلامية، وصلت "فلسطين أون لاين" أن المشروع الذي يهدف لتزويج 250 شابًا بقيمة 500 ألف دولار، سيعقد له مؤتمر صحفي غدا الأحد س11 ص في المكتب الإعلامي الحكومي، للكشف عن تفاصيل المنحة القطرية.

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ووقعّت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقية لدعم زواج 250 شابا من قطاع غزة، بالتعاون مع صندوق دعم الشباب الفلسطيني، ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، اليوم السبت.

ووقّع الاتفاقية كلا من سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والسيد أحمد محيسن، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، في مقر اللجنة القطرية بغزة.

وتتضمن الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين تقديم مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لصندوق دعم الشباب الفلسطيني، على أن يستفيد من المشروع 250 شابا من قطاع غزة، ضمن مساعي دولة قطر للمساهمة في التخفيف من معاناة الشباب الغزّي ودعمهم لتوفير المصاريف الخاصة بالزواج.

ومن المقرر أن تسلّم المساعدات للمستفيدين الذين سيتم اختيارهم من قِبل صندوق دعم الشباب الفلسطيني وبإشراف من اللجنة القطرية، في حين سيسدد المستفيدون المبلغ المخصص لكل منهم (2,000 $) على دفعات شهرية مُيسرة كقرض حسن.

كما تتضمن الاتفاقية استخدام الأموال المسددة في تقديم قروض حسنة أخرى لمستفيدين جدد من الشباب المقبلين على الزواج، لتحقيق الاستفادة لعدد أكبر من الشباب في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين