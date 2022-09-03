الأوقاف تستنكر إقامة حفل إسرائيلي بساحة مسجد بئر السبع

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حفل غنائي وموسيقي في ساحة مسجد بئر السبع التاريخي.

واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم، سماح الاحتلال بإقامة الحفل الغنائي في ساحة المسجد انتهاكًا خطيرًا لحرمة المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين.

وأكدت أن مسجد بئر السبع هو وقف إسلامي، وطالبت بالتوقف فورًا عن المس بحرمته ومحيطه والسماح للمسلمين بالصلاة فيه لسكان بئر السبع والمنطقة.

ودعت الأوقاف أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده إلى التصدي لمثل هذه التجاوزات والاعتداءات المتكررة على المساجد.

وأقيم حفل غنائي، الخميس، في ساحة مسجد بئر السبع، بموافقة بلدية الاحتلال في المدينة (جنوب فلسطين المحتلة).

الجدير ذكره، أن بلدية بئر السبع وعدة شركات ومؤسسات إسرائيلية رسمية، أقامت في الأشهر الماضية حفلات غنائية وراقصة متواصلة في ساحة مسجد بئر السبع.

المصدر / فلسطين أون لاين