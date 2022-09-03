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في يوم الصحة العربي..

البرلمان العربي يؤكد أهمية العمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين

03 سبتمبر 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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أكد البرلمان العربي ضرورة العمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنيين في الدول العربية خاصة بعد موجات جائحة كورونا التي اجتاحت كافة الدول، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية والسلوكية وذلك لمواجهة أي بؤر أو أمراض معدية وخلق جيل واعي قادر على الحفاظ على صحته كونها تشكل جحر الأساس للنهوض بالدول والمجتمعات.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي يوافق 4 سبتمبر من كل عام.

وأشاد البرلمان العربي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان العربي ووزارات الصحة بها لمنع تفشي وباء كورونا والعمل على توفير اللقاحات اللازمة لمواطنيها ،مشددا على أهمية دعم وتعزيز التعاون العربي في المجال الصحي ومكافحة الأوبئة خاصة في الدول النامية وتقديم المساعدات الصحية لها فضلا عن ضرورة العمل على إيصال كافة المساعدات الإنسانية والصحية والدوائية للدول التي تشهد صراعات مسلحة .

المصدر / فلسطين أون لاين
#البرلمان العربي #يوم الصحة العربي #الوعي الصحي

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