عبد العزيز: مؤتمر الإعلام الجديد ينطلق غدًا

أعلن المنسق العام للمؤتمرات في اتحاد الجامعات الأفروأسيوية الناطق الرسمي للمؤتمر الدولي "قضايا الإعلام الجديد" محمد عبد العزيز أن مساء غد الأحد تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي "الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية".

وينظم المؤتمر اتحاد الجامعات الأفروآسيوية بالتعاون مع جامعة محمد الخامس ممثلة في كلية العلوم القانونية واتحاد قيادات المرأة العربية، ومجموعة أكوا للتكنولوجيا والتعليم.

وأوضح عبد العزيز في معرض الرد عن أسئلة وسائل الإعلام، أن المؤتمر على مدار يومين سيعقد ست جلسات علمية تتناول ثلاثين بحثاً علميا بحضور أكثر من مائة عالم وعالمة من ١٢ دولة حول العالم .

وبيّن أن رئيس الهيئة العليا للتعليم في باكستان ورئيس اتحاد الجامعات أ.د مختار أحمد سيفتتح المؤتمر بكلمة يليه رئيس اللجنة العليا المنظمة عميد كلية العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس أ. د الفريد باشا ، ثم كلمة أ.د عبد الكريم الوزان الأمين العام للمؤتمر- رئيس لجنة الإعلام باتحاد الجامعات.

ويتحدث نيابةً عن الباحثين أ.د أمين منصور وافي أستاذ الصحافة في الجامعة الإسلامية بفلسطين، وستكون عريف حفل الافتتاح د. ماجدة محمود كبير مراسلي التلفزيون المصري – رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر.

وأفاد أن الجلسة الأولى يرأسها أ.د. طارق الميرغني، وستناقش خمسة أبحاث علمية مهمة في قضايا الإعلام، وفى الجلسة الثانية التي يرأسها أ. د. عبد الكريم الوزان ستعرض خمسة أبحاث أيضا.

ودعا عبد العزيز الباحثين حول العالم لمتابعة أعمال المؤتمر لأهمية مخرجاته في مرحلة التحول التي يعيشها العالم .

المصدر / فلسطين أون لاين