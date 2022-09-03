الاحتلال يفرض قيودا جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود جديدة، الإثنين، على الأجانب الراغبين بدخول أراضي الضفة الغربية، والإقامة فيها.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في شباط/ فبراير الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، في الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وفيما يلي مجمل القيود التي ستطبق الإثنين: