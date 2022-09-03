فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير عسكري: الاحتلال قلق من ظاهرة تنامي العمل المقاوم في الضفة

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

طبيب هرع لإسعاف مصابي قطار مصر.. فكانت الصاعقة

148معتقلًا و34 قرار إبعاد عن "الأقصى" والقدس خلال أغسطس

"حنيني" يدعو لمحاسبة الاحتلال على جريمته بحق الأسير الشهيد أبو محاميد

"أنا شاهد على سلوان".. نضال "جرافيتي" في وجه نزع الملكية

"هنية" و"مشعل" ينعيان القائد الوطني "محمود مصلح"

البرغوثي: إصرار السلطة على سياسة الاعتقال السياسي إمعان في تجاوز القانون

أزمة طاقة "خانقة" تواجه ألمانيا بعد توقف "نورد ستريم 1"

طالع احصائية لحركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

03 سبتمبر 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة من الكشف رقم (31/2022)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (34/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباح الغد في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (31/2022): انقر هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): انقر هنا

للتسجيل والاستعلام: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #آلية السفر #الهيئة العامة للمعابر والحدود #طالع الكشف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة