طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة من الكشف رقم (31/2022)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (34/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباح الغد في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (31/2022): انقر هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): انقر هنا

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المصدر / فلسطين أون لاين