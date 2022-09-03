"حنيني" يدعو لمحاسبة الاحتلال على جريمته بحق الأسير الشهيد أبو محاميد

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس"، عبد الحكيم حنيني: إنّ "استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد اليوم السبت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة تستوجب المحاسبة والملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي"..

وحمّل حنيني، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأكد أنّ أبو محاميد استُشهد نتيجة الإهمال الطبّي المتعمّد، منذ اعتقاله قبل شهرين، أثناء محاولته الدخول للعمل في الداخل المحتل.

وأكد أنّ سياسة القتل البطيء التي يُمارسها الاحتلال ضد أسرانا هي جرائم بشعة تكشف ساديّته في معاملته للأسرى، وتفضح انتهاكاته المتصاعدة في منع الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وشدّد حنيني على أنّ هذه الجرائم تستدعي تحرُّكًا دوليًّا عاجلًا، حقوقيًّا وإنسانيًّا، للضغط على الاحتلال والإفراج عن جميع الأسرى وخاصة المرضى، ووقف انتهاكاته المستمرة ضدّهم.

واعتقل الاحتلال الشهيد أبو محاميد قبل شهرين، وأُدخل المستشفى منذ بداية شهر آب الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين