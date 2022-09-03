فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: 148 معتقلًا و34 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس خلال آب

"حنيني" يدعو لمحاسبة الاحتلال على جريمته بحق الأسير الشهيد أبو محاميد

"أنا شاهد على سلوان".. نضال "جرافيتي" في وجه نزع الملكية

"مشعل" ينعى القائد الوطني محمود مصلح

البرغوثي: إصرار السلطة على سياسة الاعتقال السياسي إمعان في تجاوز القانون

أزمة طاقة "خانقة" تواجه ألمانيا بعد توقف "نورد ستريم 1"

طالع احصائية لحركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

حكم الإسراع في الصلاة

"المكافحة" تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة جنوب قطاع غزة

الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"حنيني" يدعو لمحاسبة الاحتلال على جريمته بحق الأسير الشهيد أبو محاميد

03 سبتمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
...
عبد الحكيم حنيني القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - أرشيف

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس"، عبد الحكيم حنيني: إنّ "استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد اليوم السبت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة تستوجب المحاسبة والملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي"..

وحمّل حنيني، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأكد أنّ أبو محاميد استُشهد نتيجة الإهمال الطبّي المتعمّد، منذ اعتقاله قبل شهرين، أثناء محاولته الدخول للعمل في الداخل المحتل.

وأكد أنّ سياسة القتل البطيء التي يُمارسها الاحتلال ضد أسرانا هي جرائم بشعة تكشف ساديّته في معاملته للأسرى، وتفضح انتهاكاته المتصاعدة في منع الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

 وشدّد حنيني على أنّ هذه الجرائم تستدعي تحرُّكًا دوليًّا عاجلًا، حقوقيًّا وإنسانيًّا، للضغط على الاحتلال والإفراج عن جميع الأسرى وخاصة المرضى، ووقف انتهاكاته المستمرة ضدّهم.

 واعتقل الاحتلال الشهيد أبو محاميد قبل شهرين، وأُدخل المستشفى منذ بداية شهر آب الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم الاحتلال #أسير #الإهمال الطبي #القيادي حنيني #الأسير أبو محاميد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة