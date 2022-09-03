"المكافحة" تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة جنوب قطاع غزة

أكدت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة الفلسطينية في غزة، أنها ضبطت 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وأوقفت مشتبَهين بهما وذلك في مهمتين منفصلتين برفح جنوبي القطاع.

وقالت إدارة المكافحة، في تصريح صحفي، اليوم السبت: إنّ "المهمتَين استغرقتا أيامًا من التحري والمتابعة وصولًا لضبط المواد المخدرة والمشتبهَين"، مضيفة: إنّ "دائرة رفح جنوبي القطاع، تمكنت من ضبط 24 فرشًا بحوزة المشتبه به (أ، ش) خلال كمين محكم بالمحافظة، والذي اعترف بحيازتها بقصد الترويج".

وتابعت: "ضبطت دائرة مكافحة الوسطى 4 آلاف حبة مخدرة من نوع كابتاجون “روتانا"، وذلك خلال كمين محكم بالتنسيق مع دائرة مكافحة رفح".

وأشارت إلى أنه تم توقيف المشتبه به (ح. م) وبحوزته الحبوب المخدرة، لافتة أنها أحالت القضيتين والمشتبه بهما إلى القضاء العسكري؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدّدت إدارة مكافحة المخدرات على أنها تواصل جهودها وعملها في محاربة هذه الآفة الخطيرة، وملاحقة مروّجيها وتجارها.

المصدر / فلسطين أون لاين