الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت، عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، في بيان صحفي: إن "البلدية أجبرت عائلة هادية على هدم منزلها في حي رأس العامود بسلوان، ما اضطرها لتنفيذ القرار تفاديًا لدفع غرامات مالية "أجرة الهدم" لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها".

وأشارت العائلة، إلى أن منزلها قائم منذ 12 عامًا، وأنها تحاول منذ 10 سنوات ترخيصه وتنظيم الأرض، وتدفع مخالفة بناء بقيمة 50 ألف شيكل، ورغم ذلك رفضت بلدية الاحتلال تجميد وتأجيل قرار الهدم.

وبينت أن 3 عائلات تعيش في المنزل أصبحت الآن دون مأوى.

المصدر / فلسطين أون لاين