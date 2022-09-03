ملحمة كروية اليوم بين "ميلان" و"إنتر ميلان" في الدوري الإيطالي

ينتظر عشاق ومحبي الكرة الإيطالية في كل مكان، ملحمة كروية منتظرة بين إي سي ميلان ونظيره إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2022-2023.

وكان إي سي ميلان قد تُوج ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2021-2022، وترغب كتيبة ستيفانو بيولي في الحفاظ على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

ويجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان لمواجهة نظيره إنتر ميلان مساء اليوم السبت 3 سبتمبر من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب "سان سيرو"، الشهير معقل الروسينيري.

وتنطلق صافرة مباراة إي سي ميلان ضد نظيره إنتر ميلان المرتقبة، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ميلان ضد إنتر ميلان عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الوحيد للدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بصوت المعلق" على سعيد الكعبي".

الجدير بالذكر أنّ نادي إنتر ميلان يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يقع إي سي ميلان في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

المصدر / وكالات