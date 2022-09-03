فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منع المراقبين الأمميين وإغلاق المؤسسات.. (إسرائيل) تحجب الحقيقة عن الرأي العام

ملحمة كروية اليوم بين "ميلان" و"إنتر ميلان" في الدوري الإيطالي

"المرور" بغزة: 39 إصابة في 71 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

مشاريع استيطانية جديدة و35 عملية هدم في القدس خلال أغسطس

استشهاد الأسير موسى أبو محاميد بسبب الإهمال الطبي

الاحتلال يشنُّ حربًا مسعورةً على قطاع التعليم في الداخل المحتل

خلال 48 ساعة.. مأساة جديدة لثاني حادث مروع في طريق الجلالة بمصر

قاسم: استشهاد الأسير "محاميد" جريمة مركبة وانتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية

طالع أسعار الدجاج واللحوم والخضار في غزة اليوم السبت

"أنا الفلسطيني".. مخيم تثقيفي بإعداد الأكلات التراثية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ملحمة كروية اليوم بين "ميلان" و"إنتر ميلان" في الدوري الإيطالي

03 سبتمبر 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
مشهد من مباراة سابقة لميلان وانتر ميلان

ينتظر عشاق ومحبي الكرة الإيطالية في كل مكان، ملحمة كروية منتظرة بين إي سي ميلان ونظيره إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2022-2023.

وكان إي سي ميلان قد تُوج ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2021-2022، وترغب كتيبة ستيفانو بيولي في الحفاظ على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

ويجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان لمواجهة نظيره إنتر ميلان مساء اليوم السبت 3 سبتمبر من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب "سان سيرو"، الشهير معقل الروسينيري.

وتنطلق صافرة مباراة إي سي ميلان ضد نظيره إنتر ميلان المرتقبة، مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ميلان ضد إنتر ميلان عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الوحيد للدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بصوت المعلق" على سعيد الكعبي".

الجدير بالذكر أنّ نادي إنتر ميلان يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يقع إي سي ميلان في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

المصدر / وكالات
#الدوري الإيطالي #ميلان #انتر ميلان #مباراة بين ميلان وإنتر ميلان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة