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قاسم: استشهاد الأسير "محاميد" جريمة مركبة وانتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية

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قاسم: استشهاد الأسير "محاميد" جريمة مركبة وانتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية

03 سبتمبر 2022 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أنّ استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، "جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني".

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية لـ إذاعة صوت الأقصى، صباح اليوم السبت، أنّ ارتقاء231 شهيدًا من الحركة الأسيرة، "يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، وأنّ إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة".

وشدّد على أنّ شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولًا لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.

وأعلن نادي الأسير، صباح اليوم، عن استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "اساف هورفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى المرضى.

 وأفاد النادي في بيان صحفي، بأنّ الشهيد أبو محاميد تم اعتقاله على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حازم قاسم #استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال #الأسير الشهيد موسى محاميد

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