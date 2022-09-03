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استشهاد الأسير موسى أبو محاميد بسبب الإهمال الطبي

03 سبتمبر 2022 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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الشهيد الأسير موسى أبو محاميد من بيت لحم - أرشيف

أعلن نادي الأسير، صباح اليوم السبت، عن استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "أساف هورفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى المرضى.

وأفاد النادي في بيان صحفي، بأنّ الشهيد أبو محاميد تم اعتقاله على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.

وأكد النادي أنّ ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منبهًا إلى أنّ استهداف الفلسطينيين بذريعة (الدخول بدون تصريح) إلى الأراضي المحتلة منذ عام 1948 في تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.

#الإهمال الطبي #استشهاد أسير #أسير شهيد #الأسير موسى أبو محاميد

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