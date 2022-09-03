تجنب هذه الأخطاء المضرة بعد تنظيفك للأسنان بالفرشاة

سلط أحد خبراء الأسنان الضوء على خطأ شائع يرتكبه الجميع تقريبا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والذي لا يساعد في الحفاظ على صحة الفم.

يقول مستشار جمعية طب الأسنان الأمريكية والأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الدكتور إدموند هيوليت، إنه لا يجب شطف الفم بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وذلك لأن معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد، وهو عنصر مهم يساعد على جعل المينا أكثر صلابة وأكثر مقاومة للأحماض التي تسبب تسوس الأسنان.

وحث الدكتور هيوليت الناس على التحقق من أن معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد من أجل جني أفضل الفوائد، وفقا لتقارير CNET.

يضيف أستاذ الأسنان أن تأجيل الشطف يعني أنك تترك الفلورايد من معجون الأسنان في فمك لفترة أطول، مما يساهم في منح تأثير أفضل من الفلورايد وسيساهم في الحصول على مجموعة صحية من الناشر.

ينصح الدكتور هيوليت أيضا بالانتظار 15 دقيقة على الأقل بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة لشرب أي سوائل، ويقول الخبير: "لا داعي للقلق إذا كنت تفكر في المذاق القوي لمعجون الأسنان الذي يترك في فمك بسبب قلة الشطف، إذا كنت تتساءل الآن عما إذا كنت تغسل أسنانك بشكل خاطئ طوال حياتك، فلا داعي للذعر".

ويؤكد طبيب الأسنان أنه ما دمت تنظف بالفرشاة القياسية مرتين يوميا لمدة دقيقتين على الأقل، فإن الفلورايد سيبقى في فمك للمساعدة في حماية أسنانك، ويعتقد الدكتور هيوليت أن فكرة عدم الشطف هي مجرد خطوة إضافية لمساعدة الفلورايد على أن يكون أكثر فعالية.

ويضيف الدكتور هيوليت أن صحة الأسنان الخاصة بك ستلعب دورا مهما في الفعالية، ويقول: "إذا كنت لا تعاني من تسوس الأسنان عادة، فعليك الاستمرار في استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد".

قالت طبيبة الأسنان التجميلية ونجمة ربات البيوت الحقيقية في شيشاير الدكتورة هانا كينسيلا: "في حين أن الطعام والشراب الذي تأكله يمكن أن يلوث أسنانك، فإن الطريقة التي تنظف بها أسنانك بالفرشاة يمكن أن تحدث فرقا".

وأضافت: "بدلا من تفريش الأسنان بقوة بقبضة صلبة، والتي يمكن أن تكون استجابة طبيعية، حاول أن تمسك فرشاة أسنانك في النهاية واستخدم المقبض كما لو كنت تمسك بقلم.

المصدر / the-sun