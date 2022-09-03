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الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

03 سبتمبر 2022 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية، دافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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