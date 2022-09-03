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شباب الخليل يتراجع عن قرار تعليق نشاطاته

03 سبتمبر 2022 . الساعة 02:18 بتوقيت القدس
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الخليل/ فلسطين أون لاين :

أعلن نادي شباب الخليل، بطل دوري المحترفين في الموسمين الماضيين، عن عودته للمشاركة في مسابقات اتحاد كرة القدم.

وأصدر مجلس ادارة النادي في ساعة متأخرة من مساء امس، بياناً صحافيا جاء فيه: "بعد اجتماع اللجنة المكلفة بحل القضايا العالقة بين اتحاد الكرة ونادي شباب الخليل، قرر عميد الأندية الفلسطينية العدول عن قراره تعليق المشاركة في مسابقات الاتحاد، والعودة لمزاولة نشاطه.

وذكر الشباب في بيانه أنه تم الاتفاق على حل القضايا العالقة ضمن الأنظمة والقوانين التي تحكم الرياضة الفلسطينية.

وتقدم نادي شباب الخليل بالشكر الجزيل لقائد المسيرة الرياضية الفريق جبريل الرجوب، رئيس اتحاد الكرة، نظراً للجهود التي بُذلت من أجل تذليل العقبات السابقة في الوقت الذي نتعهد فيه لجماهيرنا الحبيبة بالوقوف خلف مصلحة الفريق وتحقيق بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي.

وتكونت اللجنة من: معاوية القواسمة رئيسًا، ماهر العويوي، صلاح الجعبري، خميني الأطرش، حاتم صلاح، بلال عاشور، عمران عابدين، صالح سيد أحمد، ومهند الجعبري.

#شباب الخليل يطالب بحقوقه #شباب الخليل يتراجع عن قراراه

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