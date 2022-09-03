مدرب أرسنال يكشف مدة غياب النني

غزة/ فلسطين أون لاين :

أعلن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن لاعب خط وسطه المصري محمد النني سيغيب عن الملاعب لمدة طويلة بسب الإصابة في أوتار الركبة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمواجهة المرتقبة بين أرسنال ومضيفه مانشستر يونايتد الأحد بالدوري الإنجليزي في معرض حديثه عن حالة المصابين في الفريق وعلى رأسهم النني، والدولي الغاني توماس بارتي: "بالنسبة للنني نحن نتحدث عن فترة غياب لأشهر، ولكن بارتي سيغيب لأسابيع، أو حتى أقل، أمل ذلك".

وكشف المدرب الإسباني كذلك أن: "لدى أرسنال مخاوف متعددة من الإصابات أثناء ذهابه إلى مانشستر يونايتد، حيث من المقرر أن يغيب أولكسندر زينتشينكو عن الرحلة إلى ملعب أولد ترافورد لأنه لم يتدرب مع الفريق، لكن عندي أمل أن يتمكن حارس المرمى الإنجليزي آرون رامسديل، والنرويجي مارتين أوديجارد من التدرب يوم السبت، ونأمل أن يكونوا متاحين للتدريب مع الفريق".

وأضاف أرتيتا: "لسوء الحظ، ما يزال النيجيري أليكس إووبي غير قادر على التدرب مع الفريق حتى الآن بعد الغياب عن مباراتين، مع الفريق للأسف هذا هو الوضع الذي نمر به".

وتعرض محمد النني (30 عامًا) لإصابة قوية في أوتار الركبة خلال مباراته أمام فولهام يوم السبت الماضي ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن مباراة الجولة الخامسة ضد أستون فيلا أيضاً.

وحقق أرسنال خمسة انتصارات متتالية ويتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، في المقابل، مني مانشستر يونايتد بهزيمتين متتاليين في مستهل الموسم الجديد "للبريميرليج"، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق ثلاثة انتصارات على التوالي، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.