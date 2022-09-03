فوزان لجبل المكبر والأمعري في كأس "أبو عمار"

غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق فريقا جبل المكبر، ومركز الأمعري انتصارين على ترجي واد النيص، وإسلامي قلقيلية تواليًا لحساب المجموعة الأولى من كأس الشهيد "أبو عمار" لفرق المحترفين بكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة.

فعلى إستاد الخضر ببيت لحم، لم يجد جبل المكبر أي صعوبة في تخطي ترجي واد النيص بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.

وتقدم المكبر بهدف مبكر عن طريق زيد القنبر، من متابعة ناجحة من داخل الصندوق، وعاد نفس اللاعب في الشوط الثاني، واستغل خطأ مدافع واد النيص جهاد صقر، ليخطف الكرة، ويسدد على يسار الحارس توفيق أبو علي.

استمر تفوق المكبر، ونجح المدافع الأيمن وليد القنبر في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث من ضربة رأس قوية، وقبل النهاية، قلص واد النيص النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق مؤيد أبو حماد.

بدوره، حقق شباب الأمعري انتصاره الثاني تواليًا وجاء على حساب إسلامي قلقيلية بثلاثية لهدف في إستاد الجامعة العربية الأميركية بجنين شمال الضفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليكون اللقاء المقبل له أمام جبل المكبر على صدارة المجموعة.

وتقدم الأمعري بهدف مبكر للغاية عن طريق راشد مبروك من متابعة من داخل الصندوق، وعزز زميله يحيى سليم التقدم لفريقه بالهدف الثاني، بعدما تابع برأسه ركنية زميله سامح علوان.

وعاد علوان وأرسل عرضية من الجبهة اليمنى، قابلها داوود سرحان برأسه في المرمى، وقبل النهاية أحرز الإسلامي هدفه الوحيد بالنيران الصديقة لمدافع الأمعري محمد نافع.