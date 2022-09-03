صورة جديدة من "جيمس ويب" تُظهر مجرة فانتوم الحلزونية

التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب تفاصيل جديدة لمجرّة تُعرف باسم "فانتوم"، بدا شكلها حلزونيا في الصور المذهلة التي نشرتها وكالتا الفضاء الأوروبية والأمريكية.

وساهم جيمس ويب منذ إطلاقه إلى الفضاء في أواخر عام 2021 ودخوله الخدمة عمليا في تموز/يوليو الفائت، في توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشتري ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة.

وتتيح الصورة الجديدة رؤية تفاصيل مجرّة "إم 74" المسمّاة "فانتوم"، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء، وقد وفرتها أداة MIRI التي تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهي ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأمريكيين.

ولاحظت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، أن جيمس ويب أظهر "خيوطا دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع اللولبية المضيئة التي تمتد من وسط هذه الصورة".

وذكّرت الوكالة بأن التلسكوب الفضائي الشهير هابل الذي أطلق عام 1990 وما زال في الخدمة، سبق أن رصد هذه المجرّة.

ويتمركز التلسكوب جيمس ويب الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار على بعد نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

وأعلن باحثون الأسبوع الفائت، أنه رصد للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارجي، أي كوكب خارج المجموعة الشمسية التي تضم الأرض.

في وقت سابق، نشرت "ناسا" صورا جديدة لكوكب المشتري، التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي في تموز / يوليو الماضي.

وأظهرت الصور الحديثة أكبر كوكب في النظام الشمسي بشكل لم يسبق له مثيل، وسط ترجيحات بأن تساعد الصور العلماء في فهم ما يحدث على كوكب المشتري.

وأوضحت "ناسا" أن التلسكوب جيمس ويب الفضائي، التقط بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها، مناظر غير مسبوقة للأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب.

وأظهرت إحدى الصور ذات المجال الواسع والمثيرة بشكل خاص، حلقاتٍ باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.

وبينت "ناسا" أنه تم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.

المصدر / وكالات