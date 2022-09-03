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تفاصيل جديدة تكشف حول الوثائق السرية في منزل ترامب

03 سبتمبر 2022 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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ترامب

نشرت وزارة العدل الامريكية الجمعة تفاصيل جديدة حول الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا الشهر الفائت، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ونشرت الوزارة جردا تفصيليا للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقا عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترامب ، موضحة أن مكتب التحقيقات عثر في أغسطس/ آب الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة ترامب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها "سرية".

وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل بشأن محتوى السجلات.

وبين أن المستندات التي تحوي "معلومات سرية" كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما تم وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى.

وقالت الوزارة إن مقر إقامة ترامب "لا يوجد به مكان آمن لمثل هذه الأسرار الحكومية الحساسة".

وفتحت الوزارة "تحقيقا جنائيا" بشأن وجود المستندات هناك، ومحاولات عرقلة التحقيقات خلال الأشهر الماضية.

وكشف الجرد عن 43 مجلدا فارغا موسومة بأنها "سرية" عثر عليها في صندوق بالمكتب، إضافة إلى 28 مجلدا فارغا مكتوب عليها "تعاد إلى هيئة الأركان" أو المساعد العسكري، تم العثور عليها أيضا في خزانة بالمكتب.

وقالت الوزارة إنها "راجعت المستندات وفصلت السرية منها" لضمان تخزينها وفق البروتوكولات والإجراءات المناسبة.

ولم يوضح الجرد سبب إفراغ المجلدات أو ما حدث لأي من المستندات الموجودة بداخلها.

كما لم يصدر أي تعليق على الفور من محامي ترامب بشأن التطورات الأخيرة.

وفي 8 أغسطس الماضي، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، بإذن قضائي وبموافقة مدير مكتب التحقيقات ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.

المصدر / وكالات
#ترامب #فلوريدا #وثائق

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