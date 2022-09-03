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رقم قياسي جديد للأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات

03 سبتمبر 2022 . الساعة 00:17 بتوقيت القدس
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شعارات الأندية الإنجليزية

ساهم الملاك الجدد للأندية والعقود المحسنة للبث التلفزيوني، في تحطيم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للرقم القياسي للإنفاق على سوق الانتقالات في موسم واحد، وذلك وفق ما أكدته مجموعة "ديلويت" للاستشارات المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إجمالي الإنفاق هذا الصيف وصل إلى 92ر1 مليار جنيه إسترليني (22ر2 مليار دولار)، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم سوق الانتقالات الصيفية والشتوية لموسم 2017 - 2018.

وللمرة الأولى يصل صافي الإنفاق في فترة انتقالات واحدة إلى مليار جنيه إسترليني، فيما قال تيم بريدج، الشريك في مجموعة "ديلويت" هذا أمر رائع حقا.

وأضاف: إذا عدنا لبداية الصيف لم يكن أحد يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن أعتقد أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في ذلك.

ومن المعروف أن إجمالي إنفاق الأندية هذا الصيف وصل إلى 32 بالمئة من حجم المبيعات، بزيادة طفيفة عن 30 بالمئة في صيف عام 2017.

وأنفق تشيلسي، في ظل إدارته الجديدة بقيادة تود بويلي، مبلغ 3ر255 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا والإسباني مارك كوكوريلا ورحيم سترلينغ والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وتفوق تشيلسي بفارق 53.5 مليون جنيه إسترليني عن مانشستر يونايتد الذي أنفق مبلغ 202 مليون جنيه إسترليني على كل من البرازيلي أنطوني ومواطنه كاسيميرو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والذين جاءوا في قائمة أغلى عشر صفقات في تاريخ النادي.

المصدر / وكالات
#تشلسي #الدوري الانجليزي #ارسنال #ديلويت #مان سيتي

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