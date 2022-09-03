تجديد الاعتقال الإداري للأسير العتوم

جددت محكمة سالم العسكرية، الجمعة، قرار الاعتقال الإداري للأسير فتحي محمد عبد الرحمن العتوم من مدينة جنين.

وأفاد ذوو الأسير، بأنه تم تجديد الاعتقال الإداري لنجلهم لمدة ستة شهور، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

يشار إلى أن المعتقل العتوم؛ أسير محرر كان قد اعتقل سابقا عدة مرات، وأمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

المصدر / فلسطين أون لاين