الطقس: انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن تنخفض الحرارة يوم غدٍ السبت بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته، ويسود خلال النهار جو حار نسبي الى حار، ويصبح منعشاً الى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

أما يوم الأحد، فتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وتكون الأجواء حارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

أما بعد غدٍ الاثنين، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعتد منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ومع ساعات المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

ويكون الجو الثلاثاء حاراً أيضاً، و تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهاراً، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية بينما يسود حار جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرار بشكل واضحة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية والله تعالى أعلم

المصدر / فلسطين أون لاين