وقفة في يافا ضد سياسة تهجير الفلسطينيين من منازلهم

تظاهر العشرات من أهالي يافا في الداخل المحتل مساء اليوم الجمعة ضد سياسة سلطات الاحتلال التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من يافا وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين.

وقالت فاطمة بلبيسي صاحبة أحد المنازل المهددة، إن شركة "عميدرا" الإسرائيلية تريد بيع منازل أهالي يافا لمستثمرين يهود حيث تقوم برفع أسعار المنازل التي استأجرها الفلسطينيون إبان النكبة كي تقوم بتهجيرهم وتشريدهم من المدينة.

وتابعت في حديثه "للجرمق الإخباري"، "يجب أن يخفضوا الأسعار لنشتريها، يريدون إخراجنا من منازلنا كما فعلوا في النكبة، هذا يحدث في كل المدن المختلطة".

وقال أحمد أبو شميس "للجرمق"، "لن نخرج من يافا إلا إلى القبور، يجب على العالم أجمع أن يعرف أننا سنبقى في منازلنا".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها، "يافا مش للبيع، أرضك يافا بتنادي حرة يا أرض بلادي، اقتلاع وتهويد قنبلة موقوتة، من يأس إلى أمل".

المصدر / وكالات