فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة في يافا ضد سياسة تهجير الفلسطينيين من منازلهم

المحررة آمنة اشتية: الأسيرات يستغثن لنصرتهن

مجموعة السبع تتعهد بفرض سقف لأسعار النفط الروسي وموسكو تهدد بوقف الصادرات

إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بالخليل.. واستشهاد المنفذ

طالبان: لن نعترف بالاحتلال الإسرائيلي ولن نقيم علاقات معه

نصرةً للأقصى.. حماس تبارك عملية الطعن في الخليل

اعتقال 4 مقدسيين.. عشرات المستوطنين يعتدون على وقفة في النبي صموئيل

مواجهات مع الاحتلال في الضفة خلال فعاليات مناهضة للاستيطان

حماس: إقامة حفل غنائيّ في ساحة مسجد بئر السّبع التاريخي انتهاك خطير للمقدسات

قتلى وجرحى في تفجير مسجد غربي أفغانستان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

طالبان: لن نعترف بالاحتلال الإسرائيلي ولن نقيم علاقات معه

02 سبتمبر 2022 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة طالبان محمد نعيم

أكد الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم، أنه ليس من سياسة "الإمارة الإسلامية" إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، ولا الاعتراف به.

وقال إن موقف الحركة من دعم القدس واضح وصارم، وأن ما تفعله (إسرائيل) في فلسطين ظلم لا نقبله.

ونفى أن يكون مطلب الاعتراف الدولي بطالبان، يشمل الحصول على الاعتراف الإسرائيلي بها أيضا، متسائلا: "ما علاقة هذا الأمر بالمطلب الأفغاني"، وذلك في رده على أسئلة صحفية بهذا الخصوص. 

وفي تغريدات عبر "تويتر" قال: "الموقف من القدس صارم وواضح، وقد عبرنا عنه من حين لآخر، بأن القدس هي القبلة الأولى للمسلمين، والقيمة المشتركة والمقدسة للأمة الإسلامية جمعاء". 

وأضاف: "ما تفعله (إسرائيل) في فلسطين هو أمر صادم وواضح. والظلم موجود، ونحن لا نعيش مع الظالم".

وسبق أن قالت حركة طالبان؛ إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة الاعتراف بها رسميا.

يذكر أن طالبان شكلت حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب وصولها للحكم منذ منتصف آب/ أغسطس 2021.

المصدر / وكالات
#طالبان #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة