طالبان: لن نعترف بالاحتلال الإسرائيلي ولن نقيم علاقات معه

أكد الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم، أنه ليس من سياسة "الإمارة الإسلامية" إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، ولا الاعتراف به.

وقال إن موقف الحركة من دعم القدس واضح وصارم، وأن ما تفعله (إسرائيل) في فلسطين ظلم لا نقبله.

ونفى أن يكون مطلب الاعتراف الدولي بطالبان، يشمل الحصول على الاعتراف الإسرائيلي بها أيضا، متسائلا: "ما علاقة هذا الأمر بالمطلب الأفغاني"، وذلك في رده على أسئلة صحفية بهذا الخصوص.

وفي تغريدات عبر "تويتر" قال: "الموقف من القدس صارم وواضح، وقد عبرنا عنه من حين لآخر، بأن القدس هي القبلة الأولى للمسلمين، والقيمة المشتركة والمقدسة للأمة الإسلامية جمعاء".

وأضاف: "ما تفعله (إسرائيل) في فلسطين هو أمر صادم وواضح. والظلم موجود، ونحن لا نعيش مع الظالم".

وسبق أن قالت حركة طالبان؛ إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة الاعتراف بها رسميا.

يذكر أن طالبان شكلت حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب وصولها للحكم منذ منتصف آب/ أغسطس 2021.

المصدر / وكالات