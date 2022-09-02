فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن شمال شرق الخليل

مواجهات مع الاحتلال في الضفة خلال فعاليات مناهضة للاستيطان

اعتقال 4 مقدسيين.. عشرات المستوطنين يعتدون على وقفة في النبي صموئيل

حماس: إقامة حفل غنائيّ في ساحة مسجد بئر السّبع التاريخي انتهاك خطير للمقدسات

قتلى وجرحى في تفجير مسجد غربي أفغانستان

جماهير شعبنا تشيع جثمان النائب محمود مصلح في رام الله

نابلس.. الطالبة أمنة بلال اشتية تتنسم الحرية بعد 6 أشهر من الاعتقال

هكذا تكتشف إصابة طفلك بمتلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة

50 ألف مصل أدّوا الجمعة في المسجد الأقصى

المتطرف "بن غفير" يتقدم المقتحمين لقرية النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن شمال شرق الخليل

02 سبتمبر 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
...

أصيب جندي من قوات الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، بعملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب بعد تنفيذه عملية طعن، أدت لإصابة جندي للاحتلال بجروح متوسطة على مفرق بيت عينون.

وظهر الشاب في صورة ملقى على الأرض إثر إصابته برصاص الاحتلال، ولم يسمح الاحتلال لأحد بالاقتراب منه.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

photo_2022-09-02_15-44-05.jpg
photo_2022-09-02_15-44-06.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #عملية طعن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة