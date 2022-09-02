إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن شمال شرق الخليل

أصيب جندي من قوات الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، بعملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب بعد تنفيذه عملية طعن، أدت لإصابة جندي للاحتلال بجروح متوسطة على مفرق بيت عينون.

وظهر الشاب في صورة ملقى على الأرض إثر إصابته برصاص الاحتلال، ولم يسمح الاحتلال لأحد بالاقتراب منه.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.







المصدر / فلسطين أون لاين