قتلى وجرحى في تفجير مسجد غربي أفغانستان

لقي 18 مصليا مصرعهم بينهم رجل دين بارز، وأصيب عشرات، اليوم الجمعة، إثر انفجار بمسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان.

وقال مسؤول في مركز الإسعاف في هرات، في تصريح صحفي، إن "سيارات الإسعاف نقلت 18 جثة، و21 مصابًا جراء الانفجار إلى مستشفيات هرات"، بحسب وكالة "أسوشيتد نيوز" الأمريكية.

و أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريح صحفي، سقوط عدد من القتلى بينهم رجل الدين البارز مجيب الرحمن أنصاري، في انفجار هز مسجد "جوزارجاه" غربي أفغانستان، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

وأضاف متحدث طالبان أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب ازدحام المسجد خلال صلاة الجمعة، دون أن يحدد عدد الضحايا.

وكان أنصاري (خطيب مسجد) معروفا بانتقاده لحكومات أفغانستان المدعومة من الغرب على مدى عقدين، وينظر إليه على أنه مقرب من طالبان التي سيطرت على البلاد قبل عام مع انسحاب القوات الأجنبية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

ورغم تعهد طالبان التي وصلت إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، بضمان الأمن بشكل كامل في أفغانستان، فإن هجمات تنظيم الدولة المميتة استمرت في عموم البلاد بالعام الأخير.

وشهدت البلاد بعد سيطرة طالبان أكثر من 100 تفجير وهجوم مسلح، معظمها من تنفيذ تنظيم الدولة، حيث أسفرت عن مقتل المئات.

المصدر / وكالات