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لن يفلح في طمس معالم المسجد وهُويته الإسلامية

حماس: إقامة حفل غنائيّ في ساحة مسجد بئر السّبع التاريخي انتهاك خطير للمقدسات

02 سبتمبر 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن رفضها واستنكارها بأشدّ العبارات، سماح الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حفل غنائيّ في ساحة مسجد بئر السبع التاريخي في الداخل المحتل.

وعدّ الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، ذلك انتهاكاً خطيراً لحرمة المسجد، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.  

وأكد برهوم أنَّ مساجد فلسطين التاريخية على امتداد الوطن، ستبقى وقفاً إسلامياً خالصاً كما كانت، وستظل معالم شامخة تدلّل على ارتباط الأرض والشعب بهُوية فلسطين وتاريخها وحضارتها، ولن تفلح سياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في العبث بمعالم الأرض وتغيير حقائق التاريخ.

ودعا الناطق باسم حماس شعبنا وقواه الحيّة إلى التصدّي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية أرضه ومقدساته بكل الوسائل.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#بئر السبع

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