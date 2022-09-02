المتطرف "بن غفير" يتقدم المقتحمين لقرية النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأنّ مئات المستوطنين اقتحموا قرية النبي صموئيل شمال غرب مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر، إنّ عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير قاد اقتحامًا استفزازيًّا لقرية النبي صموئيل، بمشاركة مئات المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال، التي كثفت من انتشارها وحواجزها في القرية ومحيطها استباقًا للفعالية التي سينظمها أهالي القرية ضد سياسات الاحتلال العنصرية، والتضييقات المفروضة عليهم.

وناشد أهالي القرية كل حر من أهل مدينة القدس ضرورة التوجه إلى القرية، للتصدي لهجمة المستوطنين، وحماية سكانها من اعتداءاتهم المستمرة.

ويزعم المستوطنون أنّ هذا الاقتحام يأتي احتجاجاً على الاشتباكات التي وقعت في القرية الأسبوع الماضي جراء رفع أحد المستوطنين العلم "الإسرائيلي".

يشار إلى أنّ مسجد القرية الوحيد تعرض لسلسلة اعتداءات "إسرائيلية" تمثلت في الحرق وإحاطته بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، ومنع رفع الأذان وخلع مكبرات الصوت، عدا عن إغلاق الطابق الثاني منه، ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورًا، بهدف تحويله إلى "مكان أثري وسياحي وحديقة وطنية".

المصدر / فلسطين أون لاين