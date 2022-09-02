حماس تنعى النائب الشيخ محمود مصلح وتتعهد بحفظ نهجه وإكمال مسيرته

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، القائد الوطني المجاهد والنائب في المجلس التشريعي الشيخ محمود مصلح، الذي وافته المنية فجر الجمعة بعد صراع مع المرض.

وقالت الحركة في بيان نعي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "نفتقد اليوم قامة وطنية قضت سنوات طوالاً في ميدان العلم والدعوة والجهاد والعمل الخيري، والأسر، والدفاع عن خيار المقاومة".

وتابعت "لقد كان الفقيد رحمه الله نموذجاً للبذل والعطاء والتضحية، متقدماً للصفوف، مدافعاً عن حقوق شعبنا بكل قوة وبسالة، فكان قدوة يحتذى بها في الإرادة والعزيمة والتفاني والحرص على قضاء حوائج الناس والتخفيف عنهم".

وبعثت الحركة بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه، وخاصة أهالي محافظة رام الله والبيرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

المصدر / فلسطين أون لاين