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الجابوني أوباميانج إلى صفوف تشيلسي

02 سبتمبر 2022 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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أعلن نادي برشلونة، إتمام رحيل مهاجمه الجابوني بيير إيميرك أوباميانج لصفوف تشيلسي، كآخر الراحلين عن البلوجرانا في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال برشلونة خلال بيان رسمي "توصل برشلونة وتشيلسي لاتفاق لنقل اللاعب أوباميانج مقابل 12 مليون يورو".

وأضاف البيان "يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأوباميانج على الاحتراف والالتزام والتفاني والمعاملة الإيجابية التي أظهرها دائما مع الجميع".

وشدد البارسا "نتمنى للنجم الجابوني، التوفيق والنجاح في المستقبل، وشكرا لك على ابتسامتك التي جلبت الفرح داخل وخارج الملعب. برشلونة سيكون دائما بيتك". 

وكان أوباميانج قد انضم لبرشلونة في فبراير/شباط الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال، وشارك في 24 مباراة بقميص البلوجرانا وسجل 13 هدفًا.

المصدر / وكالات
#تشيلسي #برشلونة #الميركاتو

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