فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الآلاف يُحيون "الفجر العظيم" في الأقصى ومساجد الضفة

بالفيديو.. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

وفاة النائب بالمجلس التشريعي محمود مصلح

اعتقال 3 شبان من الطيبة على خلفية أحداث هبة الكرامة

طهران ترسل ردها على المقترحات الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي

المدرب الجديد لنادي شباب الزوايدة

البريج يواصل انتصاراته بدوري جوال لكرة اليد

الصداقة يحصد العلامة الكاملة قبل النهائي.. والتعادل يحسم لقاء خدمات رفح والشجاعية

فوائد مذهلة لشرب الحليب قبل النوم.. تعرف إليها!

صادرات الحبوب تفر من أوكرانيا لتجنح في إسطنبول

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو.. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين

02 سبتمبر 2022 . الساعة 07:07 بتوقيت القدس
...

اندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة، فجر اليوم، بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه، عقب اقتحام الاحتلال للمخيم 

بشكل مفاجئ، تخلله تعزيزات عسكرية للاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل القيادي بالجهاد الإسلامي الأسير المحرر مهنا الشرقاوي عقب اقتحام منزله في بلدة الزبابدة بجنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشرقاوي، بعد وقوع اشتباك مسلح بينها وبين المقاومين.
رابط الفيديو:

https://t.me/pl24online/117486

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الآونة الأخيرة على اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة مدينتي جنين ونابلس، لاعتقال مطلوبين على حد زعمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جنين #مقاومون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة