الآلاف يُحيون "الفجر العظيم" في الأقصى ومساجد الضفة

أدى آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي وعدة مساجد في محافظات متفرقة من الضفة الغربية، تلبية لدعوة "الفجر العظيم".

وانطلقت دعوات للحشد والمشاركة في إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر/أيلول.

وبالتزامن مع دعوات إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى، انطلقت دعوات لإحياء الفجر العظيم في مسجد نصر بنابلس بعنوان “فجر المجاهدين”، تخليدًا لذكرى الأربعين يومًا لارتقاء المجاهدين المشتبكين محمد العزيزي، وعبد الرحمن صبح.

وتوافد المواطنون إلى المساجد المختلفة، مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة، وتؤكد السير على طريقهم والوفاء لهم.

ويُلبّي الفلسطينيون دعوات إحياء "الفجر العظيم" في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعموم مساجد الضفة الغربية، للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

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المصدر / فلسطين أون لاين