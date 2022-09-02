وفاة النائب بالمجلس التشريعي محمود مصلح

توفي، مساء أمس الخميس، النائب في المجلس التشريعي محمود مصلح.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة النائب بالمجلس التشريعي عن مدينة رام الله محمود مصلح، عن عمر يناهز الـ(80 عامًا).

من هو النائب محمود مصلح

· مواليد عام 1942 في حيفا المحتلة عام 1948.

. حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة بير زيت.

. عمل معلماً ومشرفاً تربوياً في مدارس الحكومة من عام 63م ولغاية عام 89م.

. عمل مدرساً للغة العربية في كلية العلوم التربوية في رام الله عام 89/90م.

. عمل مديراً للجمعية الخيرية الإسلامية في البيرة من عام 93 ولغاية عام 2003م.

. مارس الرياضة لاعباً ومدرباً ومؤسساً لعدة أندية.

. له العديد من القصائد والمسرحيات الشعرية.

. فاز في الانتخابات التشريعية عام 2006م عن دائرة رام الله والبيرة.

. اعتقل عدة مرات أخرها بتاريخ 27/8/2006م.

المصدر / فلسطين أون لاين