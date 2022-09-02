اعتقال 3 شبان من الطيبة على خلفية أحداث هبة الكرامة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي 3 شبان من مدينة الطيبة على خلفية أحداث هبة الكرامة في العشرينيات من أعمارهم، بشبهات أمنية من بينها محاولة قتل خلال هبة مايو 2021.

وقال المحامي فادي برانسي المدافع عن أحد الشبان، إنه تمكن اليوم من زيارة موكله، وذلك بعد أكثر من أسبوع من منع لقاء المحامي، مضيفًا، أن موكله اعتُقل مع شاب آخر في 22 أغسطس الماضي كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بعدها بأيام شاب آخر بشبهات أمنية أيضًا.

وتابع في حديث للجرمق أن الشرطة الإسرائيلية داهمت في 22 أغسطس الماضي أحد المنازل واعتقلت شابين وذُكر في أمر التفتيش أن الاعتقال على خلفيات أمنية ومحاولة قتل.

وأكد على أن المحكمة الإسرائيلية مددت اعتقال الشابين اللذين اعتقلتهما في 22.8.2022 لمدة 7 أيام بعد نجاح المحامين بتقليص مدة التمديد التي طلبتها النيابة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه قبيل جلسة المحكمة اعتقل شاب ثالث أيضًا وتم تمديد المعتقلين الـ3 مرة أخرى حتى 4.9.2022.

ولفت للجرمق إلى أن القوات الإسرائيلية منعت الشبان الـ3 من لقاء المحامي، لممارسة الضغط عليهم في التحقيقات، قائلًا، "الشبان معتقلون حاليًا في أشكلون وهو من أسوء أماكن التحقيق".

وأردف، "يبدو أن الشرطة الإسرائيلية استأنفت الاعتقالات على خلفية هبة الكرامة، حيث سمعنا مؤخرًا عن اعتقالات في مناطق عديدة على خلفية أحداث 2021".

المصدر / وكالات