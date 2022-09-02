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طهران ترسل ردها على المقترحات الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي

02 سبتمبر 2022 . الساعة 03:11 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر إيرانية بأن طهران أرسلت ردها على مسودة الملاحظات الأمريكية بشأن استئناف العمل بالاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله إن طهران أرسلت ردا “بناء” على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن كنعاني، دون ذكر المزيد من التفاصيل “النص الذي أرسلته إيران له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات”.

في غضون ذلك وقع أكثر من 40 عضوا في الكونغرس الأمريكي، أغلبهم ديمقراطيون، على خطاب موجه للرئيس، جو بايدن، يطالبه بالكشف عن محتوى الاتفاق النووي قبيل الموافقة عليه.

وطالب الموقعون بحذف الأجزاء الخاصة برفع العقوبات عن “الحرس الثوري” و”البنك المركزي” و”صندوق تمويل التنمية القومي” و”شركة النفط”، وعدم السماح لروسيا بتخزين أي مواد يورانيوم مخصبة لصالح طهران، أو  الاشتراك معها في أي برامج نووية.

وأفادت وسائل إعلام من واشنطن بأن الرد الإيراني وصل للاتحاد الأوروبي، وبدورها ستتلقى الولايات المتحدة نسخة منه لتقوم ببحثه ودراسته بشكل معمق، ومن ثم سيكون هناك رد أمريكي على الرد الإيراني.

وأشار إلى أن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي وإحياءه باتت أكثر بُعداً بسبب الموقف الذي اتخذه أعضاء الكونغرس الأمريكي، إذ لا توجد شعبية لهذا الاتفاق على الصعيد السياسي.

وسيكون الكونجرس على اطلاع ودراسة معمقة لكل بنود لهذا الاتفاق، وهناك مطالبات بإبعاد روسيا عن هذا الاتفاق وهو الأمر الصعب على الإدارة الأمريكية حاليا.

 

المصدر / وكالات
#الاحتلال #إيران #أمريكا #الاتفاق النووي #الكنغرس الأمريكي

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