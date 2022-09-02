المدرب الجديد لنادي شباب الزوايدة

غزة / مؤمن الكحلوت:

استقر مجلس إدارة نادي شباب الزوايدة، بعد سلسلة من المشاورات المطولة في اجتماعه الطارئ ، على عودة المدرب القدير " حازم الحجار"، لقيادة فريق شباب الزوايدة من جديد في دوري الدرجة الممتازة، الذي سينطلق في التاسع من شهر أيلول الحالي، خلفاً للمستقيل إياد عدوان.

وفور الإعلان عن خبر عودة الكابتن حازم الحجار الذي سيسطحب معه مساعده يقين بكير في هذه المهمة، قوبل هذا القرار الجريئ بارتياح شديد، لدى كافة الأوساط الرياضية والجماهير في الزوايدة التي تعول عليه كثيراً، كون الحجار ترك خلفه أثراً طيباً في عموم بلدة الزوايدة من قبل، عقب تحقيقه إنجازين كبيرين، أولاً كان الصعود الجدير إلى دوري الدرجة الأولى، ثم المنافسة القوية في أتوان هذا الدوري مع الكبار حتى الأمتار الأخيرة وحل ثالثاً وقتها.

وكان الحجار قد قاد فريق خدمات النصيرات للصعود للدوري الممتاز الموسم السابق، وسبق له أن عمل مدرباً للزوايدة 3 مواسم متتالية.