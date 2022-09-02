البريج يواصل انتصاراته بدوري جوال لكرة اليد

غزة / مؤمن الكحلوت:

واصل خدمات البريج انتصاراته بدوري جوال لكرة اليد الموسم 2022_2203، عقب تحقيقه فوز عريض بنتيجة (45_22) على الرباط، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة، وذلك مساء الخميس، بصالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

وتمكن البريج من حسم نتيجة شوطي المباراة لصالحه (23_10)، و(22_12).

ورفع البريج رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني بنفس الرصيد مع الصلاح ومتأخرا عنه بفارق الأهداف ، وبقي الرباط سابعا واخيرا بلا رصيد من النقاط.

أفضل مسجل للبريج مصطفى الشرفا (9) أهداف، وأفضل مسجل للرباط عماد الحواجري (7) أهداف.

قاد اللقاء تحكيميا: إياد برهوم وهاني بوادي للساحة، ميقاتي محمد جابر ،مسجل خالد هارون، مراقب حكام أيمن بشير، لجنة مسابقات محمد مهدي.