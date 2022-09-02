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بطولة النخبة التنشيطية

الصداقة يحصد العلامة الكاملة قبل النهائي.. والتعادل يحسم لقاء خدمات رفح والشجاعية

02 سبتمبر 2022 . الساعة 00:42 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

نجح الصداقة في تحقيق العلامة الكاملة عن المجموعة الثانية في بطولة النخبة الثانية لكرة القدم لأندية الدرجة الممتازة بمحافظات غزة "بطولة الشهداء"، وتمكن الصداقة من الفوز بهدف نظيف على منافسه غزة الرياضي في ختام مباريات دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم أمس  على ملعب فلسطين الرياضي، وبذلك أصبح رصيد الصداقة (٩) نقاط، حيث سبق له تأمين مكانه في نهائي البطولة ليواجه شباب خان يونس متصدر المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل.

وتعادل خدمات رفح والشجاعية في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الشهيد محمد الدرة، لحساب نفس المجموعة ليصبح رصيد كل منهما ٤ نقاط.

 

الصداقة (١/صفر) غزة الرياضي

تغلب الصداقة على غزة الرياضي بهدف نظيف أحرزه اللاعب صاحب أبو حشيش عند الدقيقة ٤٥، وقدم الفريقان أداء جيدا وتمكن المدربان من اختبار مجموعة من اللاعبين قبل انطلاق الدوري اعتبارا من الأسبوع المقبل.

 

  اتحاد الشجاعية (1/1) خدمات رفح

واحتكم فريقا خدمات رفح واتحاد الشجاعية للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقدم الفريقان عرضا جيدا وتبادل الفريقان السيطرة والهجمات لكن لم يتمكن أي فريق من التسجيل في الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني أجرى كل فريق تبديلات مختلفة بهدف إتاحة الفرصة للجميع واختبار اللاعبين حيث تقدم أحمد ابو كوش اولا لخدمات رفح عند الدقيقة ٥٦، وأدرك وسيم فرج التعديل لاتحاد الشجاعية قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

#بطولة النخبة #الرياضي والصداقة #خدمات رفح والشجاعية

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