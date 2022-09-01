إصابة 3 مواطنين بالرصاص في شجار عائلي غرب بيت لحم

أصيب، مساء أمس الخميس، ثلاثة مواطنين بإطلاق نار في شجار نشب بين عائلتين في بلدة الخضر غرب بيت لحم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، أن إشارة وردت لغرفة عمليات الشرطة عن وجود شجار في بلدة الخضر تم خلاله إطلاق النار، حيث أصيب 3 أشخاص وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وأضاف ازريقات أنه على الفور تم تحريك القوة المشتركة للمكان، حيث تم السيطرة على الشجار ونقل المصابين للمستشفيات، وباشرت القوة عمليات البحث عن مطلقي النار وقد تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي وآخرين، كما تم ضبط السلاح الذي أطلقت منه النار.

وأكد ازريقات أنه تم وضع قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث، وقوة إضافية بمستشفى اليمامة، حفاظا على الأمن والممتلكات ومنع تكرار ما حدث وتأمين المنازل والحفاظ على السلم الأهلي.

وذكرت الشرطة أن قوى الأمن في محافظة بيت لحم في حالة انتشار على شكل حواجز أمنية من أجل ضبط حالات إطلاق النار وملاحقة مطلقي النار والحد من ظاهرة المركبات غير القانونية وظواهر التشحيط والتفحيط التي تزعج المواطنين وتقلق راحتهم بشكل دائم ومستمر.

ووفق أرقام رسمية، ارتفع معدل جريمة القتل في الضفة الغربية بنسبة 69٪، في حين ارتفعت الجريمة ومظاهر العنف بنسبة 40٪ منذ بداية عام 2021 حتى يونيو/ حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين