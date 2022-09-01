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الحركة الأسيرة حققت اليوم إنجازاً جديداً في معركة الإرادة

قاسم: جاهزون للدخول في مفاوضات جادة لصفقة تبادل أسرى

01 سبتمبر 2022 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، "نحن جاهزون للدخول في مفاوضات جادة لصفقة تبادل ودائماً التعنت من قبل الاحتلال".

وأكد قاسم خلال تصريحات لإذاعة الأقصى أن الحركة الوطنية الأسيرة حققت اليوم إنجازاً جديداً في معركة الإرادة ضد الاحتلال، و أن الأسرى أثبتوا بوحدتهم قدرتهم على إرباك حسابات الاحتلال وعنجهية السجان.

وشدد على أن هذا الموقف من الاحتلال هو أحد أوجه المعركة المفتوحة بيننا وبينه في موضوع الأسرى ، وهذه المعركة لن تنتهي إلا بانتصار المقاومة كما حدث في صفقة وفاء الأحرار الأولى.

وأشار قاسم إلى أنه يسجل للمقاومة وقوفها موقفاً قوياً من خلف مطالب الأسرى عبر جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها المقاومة وفي مقدمتها حماس بأن الأسرى لن يُتركوا وحدهم، وأن المعركة ستنتقل خارج السجون 

وجدد الناطق باسم حماس، التأكيد على أن المقاومة كانت وما زالت وستبقى تضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الأسرى #الحركة الأسيرة #صفقة تبادل #انتصار الأسرى

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