غزة .. تكريم 581 مشاركاً في مشروع "صفوة الحفاظ"

نظمت دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة، اليوم الخميس، حفل تكريم لـ581 حافظ وحافظة لكتاب الله ممن شاركوا في مشروع صفوة الحفاظ.

وسرد الحفظة كتاب الله عز وجل غيباً على جلسة واحدة الأسبوع الماضي، في حدث مهيب لاقى صدى كبيراً محلياً وعربياً.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة الدكتور عبد الرحمن الجمل، إنهم قد أخذوا على عاتقهم برفقة المؤسسات العاملة للقرآن الكريم على خدمة كتاب الله في بلادنا.

وأشار الجمل إلى أن تعليم كتاب الله من خلال دار القرآن الكريم والسنة، لم يعد مقتصراً على غزة فحسب، بل وصلت المشاريع إلى 120 دولة حول العالم تنفَّذُ فيها البرامج المقدمة في القطاع.

ووصل دار القرآن الكريم والسنة خلال ثلاثة أيام 7 آلاف طلب للانضمام إلى مشاريع حفظ كتاب الله عز وجل، للمشاركة في صفوة الحفاظ بنسخته الثانية العام الماضي، بحسب الجمل.

وقدم النائب الجمل الشكر لحركة حماس لتبرعها بمبلغ 200 ألف دولار لمشروع صفوة الحفاظ، خصصت نصفها لـ100 رحلة عمرة للمشاركين في المشروع، بالإضافة للجنة متابعة العمل الحكومي التي تقدمت بـ30 رحلة عمرة، إلى جانب المتبرعات من دولة قطر لكفالة قرابة 50 رحلة عمرة للمشاركين.



























المصدر / فلسطين أون لاين