الاحتلال يفرج عن رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل بعد قضائه ستة شهور في الحبس الإداري.

وجاء الإفراج من سجن "عوفر" قرب رام الله، حيث جرى اعتقال الطويل في شهر مارس/ آذار قبيل الانتخابات المحلية للجولة الثانية.

وفاز الطويل برئاسة البلدية عن قائمة "البيرة تجمعنا"، وأقدم الاحتلال على شنّ حملة اعتقالات بحقّ نشطاء شاركوا في الانتخابات المحلية بالضفة.

وخلال استقبال الطويل على بوابة سجن "عوفر"، منع الاحتلال المواطنين من التجمع عبر مكبرات الصوت، وطالبهم بالانصراف.

المصدر / فلسطين أون لاين